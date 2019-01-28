Lösemi hastası minik Öykü için kampanya

BİLECİK (AA) - Bilecik'te vatandaşlar, Antalya'da tedavisine devam edilen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve nakil bekleyen diğer çocuklar için kök hücre bağışladı.

Türk Kızılayı ve Bilecik Belediyesince önceki yıllarda başlatılan "Sevgin İliklerime İşlesin" adlı proje kapsamında Kültür Sitesi'nde düzenlenen kök hücre bağışı kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, minik Öykü Arin için seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Kampanyaya büyük ilgi olduğunu belirten Can, "Talep var, akın var vatandaşlarımızdan. Halen de devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla kampanyayı büyütüyoruz. Meselemiz Öykü Arinler ölmesin. Küçük bir umut olabiliyorsak ne mutlu bize. Konuyu hassasiyetle takip ediyorum. Başarılı sonuç alacağımızdan eminim." dedi.

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş ise tüm katılımcılara ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Bağışta bulunan vatandaşlardan Zehra Öcek de "Kızlarım yaşındaki bu hastaların hepsine destek olmak için buradayım. Kızlarımda da bu farkındalığı oluşturmak için onları da getirdim." diye konuştu.



Kaynak: AA