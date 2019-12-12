Lösemili çocuklar için özel bere örüyorlar

Düzce'de sosyal medya üzerinden bir araya gelen kadınlar ve gençler, özel bir atölyede buluşarak lösemili çocuklar için harekete geçti. Kadınlar ve gençler el ele verip kış günlerinde lösemi hastası çocuklar üşümesin diye saçlı bereler ördüler.

Özel bir atölyenin başlattığı projede lösemi hastası çocuklar için Düzceli kadınlar ve gençler, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile bir araya geldiler. Birbirlerini tanımayan kadınlar ve gençler, toplanarak lösemi hastası çocukların kışın üşümemesi için saçlı bereler ördüler. Örgü örmesini bilmeyen gençler ve kadınlar yün yumaklarından ipler keserek berelerin saç kısımlarını hazırlarken örgü örmesini bilen kadınlar ise şiş ve tığları ellerine alıp, çocukların giyebileceği bereleri ördüler.

Projeye katılan Esma Saruhan, lösemi hastası çocuklara katkıları olacağı için mutlu olduklarını belirterek "Daha önce böyle projeleri İstanbul'da görmüştüm. Ancak Düzce'de hiç yapılmamıştı. Burada da yapılınca bende hemen katılmak istedim. Bu benim uzun zamandır yapmak istediğim bir projeydi. Bende bunu Düzce'de neden yapmayalım dedim. Daha sonra atölye sağ olsun ipleri aldı, her şeyi tamamladı ve örgü bilen bilmeyen hepimiz toplandık. Örgü bilenler bere kısmını ördü, bilmeyenler saçları uzunluklarına göre kesti. İlk olarak bunu yaptık. İnşallah devamı gelir. Berelerdeki saçaklar ise lösemi hastası çocuklarımızın saçları olmadığı için kendilerini iyi hissetsinler diye bırakılıyor. Bu saçakları uzun bırakıyoruz. Renkli yapıyoruz. Hem renkler onlara enerji katsın diye hem de saçları uzun olsun diye" diye konuştu.

Projeye bere örerek katılan Fatma Nurten Batur ise "LÖSEV ile ilgili olarak hasta çocuklarımıza moral ve motivasyon amaçlı saçlı berelerimiz yapıyoruz. Atölyedeki arkadaşlar davet ettiler. Burada olmaktan çok mutluyuz. Yaptığımız işte kardeşlerimizin yüzleri bir nebzede olsa gülümseyecekse bu bize mutluluk verir" ifadelerinde bulundu.

"Bunları yaparken büyük keyif alıyoruz"

Projeye katkı sağlayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gamze Derdiyok ise, "Şu anda LÖSEV yararına çocuklar için bere örüyoruz. Onlara saçlı bereler yapacağız. Saçlara istedikleri gibi şekiller verecekler bu bereler sayesinde. O çocuklarımızı her gördüğümüzde üzüntü duyduğumuz bir durum. İnşallah Allah şifalarını verecek. Onlar için çok güzel çalışmalar var. Kök hücre projesi içinde çok güzel duyumlar alıyoruz. O da hayata geçti. Bu noktada onlar için ne yapsak onların hayatlarını nasıl neşelendirsek onların hayatlarını en güzel hale getirsek sağlık sorunları içinde onları hayata nasıl bağlayabilirsek bizler içinde en güzel şey. Biz örerken keyif alıyoruz. Umarım onlarda takarken keyif alırlar. İşin kötü boyutlarını düşünmemeye çalışıyoruz. Onlara da zevkli bir durum oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Projeyi hayata geçiren ve sosyal medya üzerinden çağrı yaparak kadınları ve gençleri atölyesinde buluşturan Emel Ozan ve Saniye Altınışık ise proje ile ilgili olarak "Biz arkadaşlar birlikte lösemi hastası çocuklarımız için neler yapabiliriz diye düşündük ve bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Çocuklarımız için saçlı bereler örüyoruz. Berelerde özellikle saçları detay olarak kullanıyoruz. Burada gönüllü bayanlarımız geldiler. Herkes eline bir tığ aldı. Örgü öremeyenler yünleri kestiler. Bu bereleri yapıp direk LÖSEV'e Ankara'ya göndereceğiz. Bunlar sadece bayanlar için değil. Erkeklerde gelebilir, paketlemede yardımcı olabilir hediye paketlerini hazırlayabilirler. Kendi instagram sayfamızda oluşumu paylaştık. İnsanlar o kadar duyarlılar ki ekran resimlerini alıp onlarda paylaştılar. Böylece kulaktan kulağa yayılmış oldu. Yurt dışına kadar herkesten olumlu dönüşler oldu. Sosyal medya ve internet kanaları vasıtasıyla yayıldı" dedi.

Proje sonunda ise örülen saçlı bereler hediye paketlerine konularak lösemi hastası çocuklara verilmek üzere LÖSEV Genel Merkezine gönderilecek.

Kaynak: İHA