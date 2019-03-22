Lösemili hocaları için hastanede "Birlikte başaracağız" pankartı açtılar

İZMİR (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, lösemi teşhisi konulmasının ardından İzmir'de kök hücre nakli olmayı bekleyen öğretim üyesi İsmail Seki'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, "Birlikte başaracağız, umut sensin." yazılı pankart açtı.

Karşıyaka'da bulunan bir özel hastaneye gelen Seki'nin yüze yakın öğrencisi için hastane yönetimi özel bir organizasyon düzenledi.

Karşısında eşi ve çocuklarını beklerken bir anda öğrencilerini gören 37 yaşındaki Seki, şaşkınlık yaşadı.

2012 yılından bu yana görev yaptığı üniversitede kurduğu öğrenci topluluğu sayesinde 12 hastaya uygun kemik iliği bulunmasına destek olan Seki'ye moral olması için öğrencileri üzerinde "Birlikte başaracağız, umut sensin" yazılı pankart açtı.

Seki, ziyarette öğrencileriyle tek tek ilgilenirken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

İsmail Seki, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2011 yılında görev yapmaya başladığı ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bir öğrenci velisine kan kanseri teşhisi konulmasının ardından üniversite genelinde kök hücre bağış kampanyası düzenlediğini söyledi.

Kampanyada öğrencilerinin özverisini görünce çok duygulandığını anlatan Seki, "Aynı yıl içinde kök hücre nakli ve kan bağışının önemini anlatmak için üniversite genelinde Sosyal Dayanışma ve Ekonomik Araştırmalar Topluluğunu kurduk. Türk Kök projesi kapsamında hem Çanakkale hem de üniversite genelinde çalışmalar yapıp kampanyalar düzenledik." dedi.

Seki geçen kasım ayında rahatsızlanmasının ardından tedavi olmak için gittiği Biga Devlet Hastanesi'nde kan kanseri teşhisi konulduğunu, tedaviye İzmir'deki bu hastanede başlandığını, 4 ay süren kemoterapi tedavisinin ardından doktorlarının kemik iliği nakli olmasına karar verdiğini anlattı.

- "Benim durumum herkese ibret olmalı"

Bu zor süreçte kendisine en büyük desteği ailesi ve öğrencilerinin verdiğini vurgulayan İsmail Seki, şunları kaydetti:

"Ben öğrencilerime 'büyük çocuklarım' derim. Hafta sonu hastanede ailemi beklerken onları da karşımda görünce bana sürpriz oldu. Kök hücre ve kan bağışı konusunda 'İyi ki bu işleri yapmışım.' diye düşündüm. Benim durumum herkese ibret olmalı. Kasıma kadar başka hastaların iyileşmesi için ilik toplamaya çalışıyordum, şimdi ise nakil olmayı bekliyorum. Kimse 'Bu hastalık beni bulmaz' demesin. Moralimi hiçbir zaman bozmuyorum. İnşallah ilik nakli olup ayağa kalktıktan sonra da bu konuda çalışmalarıma devam edeceğim."

Anne Hüsna Seki de oğlunun hastalığını ilk duyduğu zaman çok üzüldüğünü ama tedavilere olumlu yanıt verdiğini dile getirerek, "Oğlumla birlikte hastanede uygun iliğin bulunmasını bekliyoruz. Çocuğum bu kadar iyilik yaptı. Allah'ım ona bu iyiliklerin karşılığını verir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Seçkin Çağırgan da kök hücre nakli için Seki'nin yakınlarından örnekler aldıklarını ancak eşleşme sağlanmadığını, kemik iliği bankalarına başvurduklarını anlattı.





Kaynak: AA