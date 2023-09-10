Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz

2021 yılında yakalandığı lösemi hastalığını atlatan fakat daha sonra hastalığın yeniden nüksetmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisine başlanan 17 yaşındaki Meva Topuz'a lösemiyi yenen LÖSEV gençleri ve arkadaşları sürpriz ziyarette bulundu.

17 yaşındaki Meva Topuz, 2021 yılında löseminin bir türü olan AML'ye yakalandı. Topuz, hastalığı atlattıktan sonra 1 ay önce tekrar nüksetmesi üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocuk Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören Meva'ya LÖSEV Kayseri İrtibat Bürosu tarafından düzenlenen moral ziyaretinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde LÖSEV'den destek alarak iyileşen gençler, LÖSEV gönüllüleri ve aileleri hastane bahçesine yaptıkları sürprizle moral oldular. Hastane bahçesinde Meva'ya desteğe gelenler ellerinde yazdıkları destek notlarını tutarken, balonları da umut olması için gökyüzüne bıraktılar.

LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Köşkeroğlu, "Bizler bugün LÖSEV olarak kanseri atlatan ve iyileşmiş olan gençlerimizle şu anda lösemi tedavisine devam eden Meva'ya moral olmak için buradaydık. Meva lise öğrencisi ve 2021 yılında löseminin bir türü olan AML'ye yakalandı ve çok zorlu bir sürece başladı. Tedavisini tamamladı aslında, kontrol aşamasındaydı. Bu yıl 11. sınıf olarak okuluna devam edecekti. Tedavisinin kontrol aşamasındayken kendisi gibi tedavi gören arkadaşlarına, kardeşlerine umut olabilmek için bizlerle birlikte o da çok fazla mücadele etti. Ancak 1 ay öncesinde Meva'nın hastalığının tekrarladığını öğrendik ve Meva yeni bir tedavi sürecine başladı. Bu noktada sosyal medyada Meva çok fazla ilgi ve destek gördü. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlarla, videolarla Meva'ya destekler yağdı. Şu an Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam ediyor. Ancak LÖSEV'den destek alan ve iyileşmiş olan gençlerimiz, desteklerinde sadece sosyal medyayla yetinmediler. Bizler bugün burada LÖSEV'in iyileşmiş gençleri, LÖSEV gönüllüleri ve aileleri olarak Meva'ya destek olmak için buradayız. Ona umut olmak için buradayız" dedi.

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Tedavi gördüğü odada sürpriz karşısında heyecanını saklayamayan Meva Topuz, "Özellikle değerlerim sıfırdayken beni böyle mutlu ettiği için LÖSEV'e ve hastanemize çok teşekkür ederim. Çok mutluyum şu an, ne diyeceğimi de bilemiyorum. İlk defa ayağa kalktım bugün ve aşağıdaki arkadaşlarımı gördüm. Aşırı mutluyum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok çok seviyorum ve öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)