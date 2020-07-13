LÖSEV'den "Bağışlarınızla çocuklarımızın hayatını kurtarıyoruz" etkinliği

SAMSUN (AA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) Samsun'da ''Bağışlarınızla çocuklarımızın hayatını kurtarıyoruz'' etkinliği düzenledi.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde düzenlenen etkinlikte LÖSEV görevlileri ve gönüllü üyeleri, Kurban Bayramı öncesi farkındalık oluşturmak için bilgilendirici broşür dağıttı.

Çeşitli animasyon gösterilerilerinin sunulduğu, renkli görüntülere sahne olan etkinliğe gençlerin yanı sıra farklı yaş gruplarından da katılım oldu. Sahil yolunda herkesin ilgiyle izlediği etkinliğe küçük yaştaki çocukların katkısı dikkati çekti.

Etkinlikle, toplumun kendi sorununa sahip çıkması gerektiğini hatırlatmaya çalıştıklarını ifade eden LÖSEV Samsun İl Yöneticisi Berrin Bulutay, ''Lösemiyle mücadele hepimizi ilgilendiriyor. Lösemi hastalığının tedavisi yaklaşık 3 sene sürmekte ve ekstra hijyen önlemleri, sağlıklı beslenme ve yüksek moral sayesinde yüzde 92 iyileşme sağlamaktayız. LÖSEV olarak yüzde 100 tedavi başarısı amacıyla çıktığımız bu yolda yaptığınız nakdi bağışlarınızla lösemili ve kanserli çocuklarımıza imkanlar sunarak hayat veriyoruz.'' dedi.

"Tüm çocukların eşit doğar ve en iyi tedaviye eşit kavuşurlar" ilkesiyle çalıştıklarını ifade eden Bulutay, şunları söyledi:

''LÖSEV olarak tamamen parasız yaşam sunuyoruz. Kurban Bayramı bağışlarınızla lösemili çocukların yurt dışı ilacından, yoğun bakımına, maddi ihtiyaçlarından beyaz eşyalarına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En önemlisi Kurban Bayramı maddi bağışlarınızla hayat kurtarıyoruz. Lösemi ve kanser, çok zor ve pahalı bir hastalıktır. Yüzde 92 tedavi başarımız, sosyal destekler ve yaşama bağlayan eserlerimizle mucizeler yaşatıyoruz.''

Kaynak: AA