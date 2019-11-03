LÖSEV’den bilgilendirme toplantısı

Lösemili Çocuklar Vakfı Eskişehir Temsilciliği, Orman Bölge Müdürlüğü personeline bir bilgilendirme sunumu yaptı ve ürün satış standı açtı.

LÖSEV İncileri sorumlusu Fatmanur Ağdacı, vakfın amacı, nasıl çalıştığı ve lösemili çocuklara yardım etme yolları konusunda Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına bilgi aktardı. Toplantıya Bölge Müdürü Recep Temel, Yardımcısı Adil Koçaslan, Şube Müdürü Seyhan Cerek Aydoğdu katıldı. Katılımcılara "Canım Kardeşim" adlı kamu spotu da izletildi. Daha sonra açılan stant gezildi. LÖSEV sayesinde iyileşen çocukların ve lösemi ile mücadele eden ailelerin yaptıkları ürünler satışa sunuldu.

Kaynak: İHA