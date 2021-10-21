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Lot ne demek, TDK'ya göre Lot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lot kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lot nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lot kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lot ne demek, TDK'ya göre Lot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lot ne demek? Lot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lot kelimesi. Peki lot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lot nedir, lot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutam (II)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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