Lot ne demek, TDK'ya göre Lot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lot ne demek? Lot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lot kelimesi. Peki lot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lot nedir, lot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutam (II)

