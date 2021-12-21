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Lotarya ne demek, TDK'ya göre Lotarya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lotarya kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lotarya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lotarya nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lotarya kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lotarya ne demek, TDK'ya göre Lotarya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lotarya ne demek? Lotarya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lotarya kelimesi. Peki lotarya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lotarya nedir, lotarya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LOTARYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lotarya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lotarya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre lotarya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ad veya numara çekilerek oynanan şans oyunlarının genel adı

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