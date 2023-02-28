Louay Wael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louay Wael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louay Wael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louay Wael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louay Wael 1 Haziran 1992 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Louay Wael Mohamed Badr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louay Wael Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Louay Wael, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Louay Wael'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Louay Wael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louay Wael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louay Wael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louay Wael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında KV Turnhout

1 Ocak 2014 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2014 yılında El Ahly

31 Temmuz 2015 yılında Entag El Harby

1 Temmuz 2018 yılında El Gouna

4 Ekim 2022 yılında El Mokawloon

Louay Wael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louay Wael şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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