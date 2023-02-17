Louicius Don Deedson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louicius Don Deedson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louicius Don Deedson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louicius Don Deedson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louicius Don Deedson 11 Şubat 2001 tarihinde Tabarre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Louicius Don Deedson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louicius Don Deedson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Louicius Don Deedson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 5 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Louicius Don Deedson'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louicius Don Deedson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louicius Don Deedson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Louicius Don Deedson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louicius Don Deedson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2019 yılında Hobro IK

Louicius Don Deedson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louicius Don Deedson şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Louicius Don Deedson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Shana, AS Truitier, Ranch de la Croix-des-bouquets, Atlanta United

Haiti takımında 16 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.