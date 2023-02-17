Louis Broche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Broche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Broche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Broche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Broche 4 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Broche Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Louis Broche, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Broche'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Broche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Broche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Louis Broche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Broche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gent Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Rac Harelbeke J

1 Ocak 2017 yılında KVO Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında KV Oostende U17

1 Temmuz 2018 yılında KV Oostende U18

1 Temmuz 2019 yılında KV Oostende U21

13 Ağu 2022 yılında FC Knokke

Louis Broche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Broche şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Louis Broche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zulte Waregem (-2015), KAA Gent (2015-2016), RC Harelbeke (2016-2016), KV Oostende (2017-2019)

Belçika U17 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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