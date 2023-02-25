Louis Darrigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Darrigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Darrigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Darrigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Darrigo 23 Eylül 2001 tarihinde Ashford şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Louis Joseph D'Arrigo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Darrigo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Claes Agency yapmaktadır. Louis Darrigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 26 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Louis Darrigo'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Darrigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Darrigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Louis Darrigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Darrigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Adelaide U21

26 Temmuz 2018 yılında Adelaide United

Louis Darrigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Darrigo şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Louis Darrigo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.