Louis Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Estrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Estrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis Estrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis Estrada 3 Ocak 2003 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Louis Víctor Estrada Derbez Benavente şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis Estrada Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Estrada'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Louis Estrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis Estrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2020 yılında Toluca U17
1 Ocak 2022 yılında Toluca U20
1 Temmuz 2022 yılında Cruz Azul U20
Louis Estrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis Estrada şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 208 numaralı formayı giymektedir.
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