Louis Franssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Franssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Franssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Franssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Franssen 3 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Franssen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMSC yapmaktadır. Louis Franssen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Franssen'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Franssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Franssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Louis Franssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Franssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Louis Franssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Franssen şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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