Louis Knapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Knapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Knapp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Knapp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Knapp 11 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Knapp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SoccerQ GmbH yapmaktadır. Louis Knapp, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Louis Knapp'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Knapp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Knapp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19

Louis Knapp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Knapp şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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