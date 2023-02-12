Louis Longridge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Longridge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Longridge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Longridge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Longridge 5 Temmuz 1991 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Longridge Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Louis Longridge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Queen's Park FC futbol takımında oynamaktadır. Queen's Park FC takımına 31 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Louis Longridge'nin Queen's Park FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Longridge Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Louis Longridge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Longridge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Longridge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Bo'ness United

1 Nisan 2012 yılında Hamilton Acad.

11 Ocak 2016 yılında Raith Rovers

8 Mayıs 2016 yılında Hamilton Acad.

31 Ekim 2017 yılında Falkirk FC

3 Ocak 2018 yılında Hamilton Acad.

5 Ocak 2018 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

6 Ağu 2019 yılında Falkirk FC

31 Ağu 2020 yılında Queen's Park

Louis Longridge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Longridge şuan Queen's Park FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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