Louis Lurvink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Lurvink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Lurvink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Lurvink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Lurvink 24 Ocak 2002 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Lurvink Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Transfer International yapmaktadır. Louis Lurvink, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Lurvink'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Lurvink Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Louis Lurvink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Louis Lurvink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Lurvink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Basel U21

28 Ocak 2022 yılında FC Schaffhausen

Louis Lurvink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Lurvink şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Louis Lurvink Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Möhlin-Riburg/ACLI, FC Basel

İsviçre U20 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.