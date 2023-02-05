Louis Mafouta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Mafouta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Mafouta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Mafouta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Mafouta 2 Temmuz 1994 tarihinde Beaumont-sur-Oise şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Orta Afrika Cumhuriyeti,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Mafouta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAS ASSIST & GOAL yapmaktadır. Louis Mafouta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Mafouta'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Louis Mafouta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Louis Mafouta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Mafouta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Mafouta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2016 yılında Panserraikos

8 Şubat 2017 yılında USM Senlis

30 Ocak 2018 yılında FC Chambly B

28 Ocak 2019 yılında RC Grasse

21 Ağu 2020 yılında Neuchâtel Xamax

19 Ocak 2022 yılında FC Metz

30 Haziran 2022 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Louis Mafouta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Mafouta şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Louis Mafouta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

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