Louis Mouton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Mouton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Mouton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Mouton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Mouton 3 Haziran 2002 tarihinde Saint-Priest-en-Jarez şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Mouton Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Louis Mouton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Mouton'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Louis Mouton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Louis Mouton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Mouton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Mouton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

Louis Mouton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Mouton şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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