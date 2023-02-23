Louis Munteanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Munteanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Louis Munteanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Louis Munteanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Louis Munteanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Munteanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Louis Munteanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Munteanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Munteanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Munteanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Munteanu 16 Haziran 2002 tarihinde Vaslui şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Munteanu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pietro Chiodi Soccer M. yapmaktadır. Louis Munteanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Munteanu'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Munteanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Munteanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Louis Munteanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Munteanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Academia Hagi

1 Ekim 2018 yılında FC Viitorul U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

24 Eylül 2020 yılında Fiorentina U19

15 Ağustos 2022 yılında FCV Farul

30 Haziran 2023 yılında Fiorentina

Louis Munteanu kimdir

Louis Munteanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Munteanu şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LPS Vaslui (2007–2013),
Academia Hagi (2013 - 2019),
Viitorul Constanta (10/2018 - 09/2020)

Louis Munteanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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Louis Munteanu nereli

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