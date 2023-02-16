Louis Samson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Samson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Samson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Samson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Samson 3 Temmuz 1995 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Samson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Louis Samson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Louis Samson'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Samson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Samson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Samson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Samson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2012 yılında Hertha BSC U19

10 Şubat 2014 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2015 yılında Aue

1 Temmuz 2017 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2018 yılında Schalke 04 II

4 Ocak 2019 yılında Aue

6 Temmuz 2021 yılında Hallescher FC

Louis Samson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Samson şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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