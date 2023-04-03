Louis Tober kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Tober Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Tober adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis Tober Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis Tober 18 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis Tober Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Louis Tober, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Tober'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Louis Tober Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis Tober futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında E. Cottbus U17
1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg U19
Louis Tober Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis Tober şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Lausitz Forst, FC Energie Cottbus (-2022), SC Freiburg (2022-)
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