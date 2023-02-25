Louis Zabala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Zabala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Zabala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Zabala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Zabala 25 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Zabala Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Agency 10 yapmaktadır. Louis Zabala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Zabala'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Zabala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Zabala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Zabala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Zabala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2022 yılında Brisbane Roar

Louis Zabala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Zabala şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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