Bu haftanın başından beri tıp, fizik ve kimya alanlarında ödüller sahiplerine verilirken bugün de edebiyat kategorisinde ödülün kazananı açıklandı. Ödül ABD’li şair Louis Glück’e verildi. Peki, Louise Glück kimdir? Kaç yaşında? Şiirleri | Louise Glück Nobel aldığı eseri... Detaylar haberimizde...

LOUİSE GLÜCK KİMDİR?

Louise Elisabeth Glück 22 Nisan 1943 doğumlu 77 yaşında Amerikalı şair ve denemecidir. Glück New York'ta doğdu ve New York'un Long Island şehrinde büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası, Pulitzer Ödülü, Ulusal Kitap Ödülü, Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü ve Bollingen Ödülü gibi birçok büyük edebiyat ödülü kazandı.

2003'ten 2004'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Şair Ödülü'nü aldı. Glück genellikle otobiyografik bir şair olarak tanımlanır; çalışmaları duygusal yoğunluğuyla ve kişisel deneyimler ve modern yaşam üzerine meditasyon yapmak için sık sık mit, tarih ya da doğadan yararlanmasıyla bilinir.

Şu anda Glück, Yale Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi ve Rosenkranz yazarıdır . Cambridge, Massachusetts'te yaşıyor.

LOUİSE GLÜCK NOBEL ALDIĞI ESERİ

ABD'li şair Louise Glück, 2020 yılında "sade güzellikle bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel ezgisiyle" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

ESERLERİ

Firstborn (The New American Library, 1968)

The House on Marshland (The Ecco Press, 1975)

Descending Figure (The Ecco Press, 1980)

The Triumph of Achilles (The Ecco Press, 1985)

Ararat (The Ecco Press, 1990)

The Wild Iris (The Ecco Press, 1992)

The First Four Books of Poems (The Ecco Press, 1995)

Meadowlands (The Ecco Press, 1997)

Vita Nova (The Ecco Press, 1999)

The Seven Ages (The Ecco Press, 2001)

Averno (Farrar, Strauss and Giroux, 2006)

A Village Life (Farrar, Strauss and Giroux, 2009)

Poems: 1962-2012 (Farrar, Strauss and Giroux, 2012)

Faithful and Virtuous Night (Farrar, Strauss and Giroux, 2014)

CEP KİTAPLARI