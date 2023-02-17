Louka Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louka Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louka Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louka Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louka Franco 22 Ekim 1997 tarihinde Charleroi şehrinde doğmuştur. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louka Franco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Louka Franco, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Louka Franco'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louka Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louka Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louka Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louka Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında La Louvière

Louka Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louka Franco şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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