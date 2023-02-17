Louka Prip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louka Prip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louka Prip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louka Prip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louka Prip 29 Haziran 1997 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Louka Daniel Prip Andreassen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louka Prip Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Louka Prip, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Louka Prip'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Louka Prip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louka Prip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Louka Prip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louka Prip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hvidovre IF Alt

1 Temmuz 2014 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2016 yılında Hvidovre

14 Ocak 2019 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK

Louka Prip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louka Prip şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

BK Avarta, Brøndby IF, Hvidovre IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.