Loum Tchaouna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loum Tchaouna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loum Tchaouna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loum Tchaouna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loum Tchaouna 8 Eylül 2003 tarihinde N'Djamena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Cad uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loum Tchaouna Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Loum Tchaouna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Loum Tchaouna'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loum Tchaouna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l.tchaouna/

Loum Tchaouna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loum Tchaouna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Loum Tchaouna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loum Tchaouna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rennes B

1 Temmuz 2021 yılında Rennes

30 Ağu 2022 yılında Dijon

30 Haziran 2023 yılında Rennes

Loum Tchaouna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loum Tchaouna şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Loum Tchaouna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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