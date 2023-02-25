Lounas Adjout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lounas Adjout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lounas Adjout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lounas Adjout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lounas Adjout 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lounas Adjout Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lounas Adjout'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lounas Adjout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lounas Adjout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Temmuz 2022 yılında CR Belouizdad
Lounas Adjout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lounas Adjout şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.