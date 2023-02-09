Lourenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lourenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lourenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lourenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lourenco 7 Eylül 1997 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Paulo Ferreira Lourenço şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lourenco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lourenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lourenco'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lourenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joao.lourenco97/

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Lourenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lourenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Lourenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lourenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2020 yılında Santa Cruz

3 Şubat 2021 yılında Avaí FC

8 Nisan 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Lourenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lourenco şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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