Hakan Muhafız ve Atiye’den sonra üçüncü olarak Netflix’e olacak Love 101 - Aşk 101 izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başladı. Özellikle konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Biz de haberimizde sizin için yer verdik. İşte herkes tarafında beklenen o fragman...

Yönetmen koltuğunda Ahmet Katkısız’ın oturduğu dizide ünlü isimler buluşunca ve konusu da ilginç olunca hemen dikkat çekti.

1990’lı yıllarda geçen hikayede 5 lise öğrencisinin yaşam savaşı ekrana taşınacak.

LOVE 101 - AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU

Çekimleri İstanbul'da devam eden Love 101 dizisinde 1990'lı yıllarda geçen bir hikaye anlatılmakta. Hayata tutunma mücadelesi veren beş liseli gencin hikayesi dizi severlerle buluşacak. 130'u aşkın ülkede yayınlanacak Love 101 dizisinin yönetmenlik koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Meriç Acemi'nin kalemiyle Netflix'te yayın hayatına başlayacak dizinin çekimleri devam ediyor.

LOVE 101 - AŞK 101 DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda), Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu’nun (Kemal) rol aldığı Aşk 101 çok yakında sadece Netflix’te izleyicilerin karşısına çıkacak.

LOVE 101 - AŞK 10 İLK FRAGMANI