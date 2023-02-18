Lovre Kalinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovre Kalinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovre Kalinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovre Kalinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovre Kalinic 3 Nisan 1990 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovre Kalinić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovre Kalinic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pharos Sport Agency yapmaktadır. Lovre Kalinic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lovre Kalinic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lovre Kalinic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lovre_kalinic91/

Lovre Kalinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovre Kalinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lovre Kalinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovre Kalinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2007 yılında Hajduk U19

31 Ocak 2009 yılında Junak Sinj

30 Haziran 2009 yılında Hajduk Split

24 Ağu 2009 yılında NK Novalja

30 Haziran 2010 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2012 yılında Karlovac 1919

30 Haziran 2012 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2017 yılında KAA Gent

1 Ocak 2019 yılında Aston Villa

20 Ocak 2020 yılında Toulouse

30 Haziran 2020 yılında Aston Villa

18 Ocak 2021 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2022 yılında Aston Villa

8 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

Lovre Kalinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovre Kalinic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lovre Kalinic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Hajduk Split (2000-2009)

Hırvatistan takımında 12 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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