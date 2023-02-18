Lovre Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovre Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lovre Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lovre Knezevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lovre Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovre Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovre Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovre Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovre Knezevic 22 Temmuz 1998 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovre Knežević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovre Knezevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Lovre Knezevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lovre Knezevic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lovre Knezevicboyu ve yaşı kaç

Lovre Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovre Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lovre Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovre Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2013 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva U19

2 Eylül 2016 yılında NK Lucko

20 Ocak 2017 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2017 yılında Kirchbichl

1 Şubat 2018 yılında FC Kufstein

11 Mart 2019 yılında NK Zadar

15 Ağu 2019 yılında NS Mura

30 Ağu 2019 yılında Beltinci

30 Haziran 2020 yılında NS Mura

1 Ağu 2020 yılında Arda Kardzhali

7 Ocak 2021 yılında Etar

11 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Lovre Knezevic kimdir

Lovre Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovre Knezevic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lovre Knezevic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Alex Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Zunino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Zunino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Zunino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Zunino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alan Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Meli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Meli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcelo Meli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Meli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!