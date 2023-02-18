Lovre Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovre Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovre Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovre Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovre Knezevic 22 Temmuz 1998 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovre Knežević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovre Knezevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Lovre Knezevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lovre Knezevic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lovre Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovre Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lovre Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovre Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2013 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva U19

2 Eylül 2016 yılında NK Lucko

20 Ocak 2017 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2017 yılında Kirchbichl

1 Şubat 2018 yılında FC Kufstein

11 Mart 2019 yılında NK Zadar

15 Ağu 2019 yılında NS Mura

30 Ağu 2019 yılında Beltinci

30 Haziran 2020 yılında NS Mura

1 Ağu 2020 yılında Arda Kardzhali

7 Ocak 2021 yılında Etar

11 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Lovre Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovre Knezevic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.