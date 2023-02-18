Lovre Rogic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovre Rogic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovre Rogic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovre Rogic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovre Rogic 27 Ağu 1995 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovre Rogić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovre Rogic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Lovre Rogic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 24 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lovre Rogic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lovre Rogic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovre Rogic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lovre Rogic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovre Rogic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2014 yılında P. Biograd

14 Ağu 2015 yılında SG Kelkheim

29 Ocak 2016 yılında FC Kalbach

19 Ağu 2016 yılında P. Biograd

24 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik

Lovre Rogic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovre Rogic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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