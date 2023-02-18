Lovro Banovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Banovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Banovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovro Banovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovro Banovec 28 Ekim 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovro Banovec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Lovro Banovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lovro Banovec'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lovro Banovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovro Banovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lovro Banovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovro Banovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2021 yılında Inter Zapresic

29 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Lovro Banovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovro Banovec şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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