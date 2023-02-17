Lovro Bizjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Bizjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Bizjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovro Bizjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovro Bizjak 12 Kasım 1993 tarihinde Šmartno ob Paki şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovro Bizjak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Consulting Management L yapmaktadır. Lovro Bizjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lovro Bizjak'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lovro Bizjak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lovrobizjak/

Lovro Bizjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovro Bizjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lovro Bizjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovro Bizjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SD Kovinar

30 Haziran 2013 yılında NK Smartno 1928

1 Ocak 2014 yılında Wildon

25 Temmuz 2014 yılında NK Aluminij

1 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

14 Ağu 2018 yılında Ufa

29 Ocak 2021 yılında FC Sheriff

15 Şubat 2022 yılında NK Celje

Lovro Bizjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovro Bizjak şuan NK Celje takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lovro Bizjak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mozirje

Slovenya takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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