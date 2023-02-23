Lovro Cvek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Cvek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lovro Cvek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lovro Cvek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lovro Cvek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Cvek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lovro Cvek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Cvek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Cvek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovro Cvek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovro Cvek 6 Temmuz 1995 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovro Cvek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Lovro Cvek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Lovro Cvek'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lovro Cvek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovro Cvek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lovro Cvek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovro Cvek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2014 yılında DNŠ Zavrč

25 Ağustos 2016 yılında NK Aluminij

29 Ocak 2017 yılında NK Celje

6 Temmuz 2019 yılında FK Senica

16 Ocak 2020 yılında Zorya Luhansk

15 Mart 2022 yılında CFR Cluj

Lovro Cvek kimdir

Lovro Cvek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovro Cvek şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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Lovro Cvek nereli

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