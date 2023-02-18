Lovro Dobric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Dobric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Dobric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovro Dobric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovro Dobric 26 Ocak 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovro Dobrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovro Dobric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Damir Jozic yapmaktadır. Lovro Dobric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lovro Dobric'nin NK Jarun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lovro Dobric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovro Dobric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lovro Dobric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovro Dobric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva U19

2 Ağu 2019 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

10 Ağu 2020 yılında NK Rudes

6 Ekim 2020 yılında NK Lokomotiva

7 Ekim 2020 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

9 Ağu 2021 yılında NK Jarun

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

11 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

Lovro Dobric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovro Dobric şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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