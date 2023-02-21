Lovro Grajfoner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Grajfoner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Grajfoner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovro Grajfoner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovro Grajfoner 25 Ocak 2000 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovro Grajfoner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Lovro Grajfoner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minaj futbol takımında oynamaktadır. FK Minaj takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lovro Grajfoner'nin FK Minaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lovro Grajfoner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovro Grajfoner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lovro Grajfoner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovro Grajfoner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Drava Ptuj

31 Aralık 2019 yılında NK Maribor

17 Şubat 2020 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2021 yılında NK Maribor

30 Ağustos 2021 yılında Akritas Chlor.

15 Şubat 2022 yılında FK Minaj

Lovro Grajfoner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovro Grajfoner şuan FK Minaj takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Lovro Grajfoner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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