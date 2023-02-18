Lovro Majkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Majkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Majkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovro Majkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovro Majkic 8 Ekim 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovro Majkić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovro Majkic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lovro Majkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 30 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lovro Majkic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lovro Majkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovro Majkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lovro Majkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovro Majkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2014 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

30 Temmuz 2018 yılında NK Istra

Lovro Majkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovro Majkic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.