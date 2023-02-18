Lovro Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lovro Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lovro Musa 27 Ocak 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lovro Musa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports X Enterprise yapmaktadır. Lovro Musa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lovro Musa'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lovro Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lovro Musa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lovro Musa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lovro Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında HSK Posusje

30 Temmuz 2020 yılında Siroki Brijeg

1 Ağu 2020 yılında HSK Posusje

31 Aralık 2020 yılında Siroki Brijeg

28 Ocak 2021 yılında NK Maksimir

12 Ağu 2021 yılında Rudar Velenje

28 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

31 Ocak 2023 yılında Rudar Velenje

Lovro Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lovro Musa şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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