Lowie Rombouts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lowie Rombouts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lowie Rombouts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lowie Rombouts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lowie Rombouts 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lowie Rombouts Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lowie Rombouts, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lowie Rombouts'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lowie Rombouts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lowie Rombouts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lowie Rombouts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lowie Rombouts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Lowie Rombouts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lowie Rombouts şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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