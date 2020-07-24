Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya 86 yıl sonra yeniden Cami ünvanını aldı. Ayasofya'nın Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde bugün ibadete açılmasının ardından Antlaşmanın içeriği yeniden merak konusu oldu. Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı tarihin 24 Temmuz olarak ararlaştırılmasının sebebi de bugün Lozan Antlaşmasının yıl dönümü olması. İşte Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettiği Lozan Antlaşması hakkında tüm bilgiler...

LOZAN ANTLAŞMASI NEDİR?

Lozan Antlaşması (veya yapıldığı dönem Türkçesi ile Lozan Sulh Muahedenamesi), 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalanmış barış antlaşması.

LOZAN ANTLAŞMASI MADDELERİ NELER?

Lozan Antlaşması 143 maddeden oluşmaktadır. 143 maddenin en önemli konuları şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının belirlenmesi

- Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar

- Boğazlar meselesi

- Savaş tazminatı

- Azınlıkların durumu

- Kapitülasyonlar

- Patrikhane

- Yabancı okulların durumu

LOZAN ANTLAŞMASININ SONUÇLARI NELERDİR?

Lozan Antlaşması sayesinde Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak İtilaf Devletleri tarafından tanındı.

Sevr Antlaşması feshedildi.

Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.

Türkiye'nin verdiği bağımsızlık mücadelesi çok sayıda ulusa ilham kaynağı oldu.

Rum ve Ermeni iddiaları sonlandı.

Batılı devletlerle ilişkiler yumuşadı ve inkılaplara zemin hazırlandı.

Kürdistan'ın kurulmasının önüne geçildi.

Barış sağlandı.