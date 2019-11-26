LP Salo - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci haftasında konuk olduğu Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti.

Finlandiya'nın Salo kentinde oynanan müsabakada Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-10 ve 25-14'lük setlerle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı, grupta 2'de 2 yaparken LP Salo ise 2'nci maçında da mağlup oldu.

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Kaynak: DHA