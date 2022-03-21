LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü görev tanımı nedir, LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü ne iş yapar, LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü Tanımı;

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LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü Maaşları

LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.64

Meslek Adı :

LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Benzinle çalışan araçlarda yakıt olarak kullanılan LPG- oto gaz ekipmanlarının montaj ve montaj sonrasında kalite kontrollerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Regülatör, şamandıra ve vanaların montajları sırasında gözlem ve takip yolu ile montaj aşamalarını kontrol etmek,

b) Görülen aksaklıkları montaj sırasında tespit ederek anında müdahale etmek,

c) LPG sistemine ait parçaların kalite durumunu ve sağlıklı çalışıp çalışmayacağı konusunda uygulamalı olarak kontrol ve test yapmak,

d) Üretilen malzemelerden numuneler almak, mikroskopla incelemek,

e) Kalitede aksamaların tespit edilmesi durumunda nedenini araştırmak ve aksaklıkları düzeltmek,

f) Düzeltilmesi mümkün olmayan aksaklıkları üretim sorumlusuna iletmek ve gerektiğinde öneride bulunmak,

g) Montajı yapılan parçaların cinsine göre ambalajlanmasını ve depoya gönderilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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