LPG fiyatları 2017 yılı seviyesine geriledi

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, LPG'deki (otogaz) indirimin ardından fiyatların 2017 yılındaki seviyeye gerilediğini ifade ederek, merkezdeki akaryakıt istasyonlarında satışların yüzde 60, şehirlerarası yollarda bulunan akaryakıt istasyonlarındaki satışların ise yüzde 75 azaldığını söyledi.

Dünya piyasasında hızla düşen petrol fiyatlarının yansımaları Türkiye'de de hissediliyor. Petrolün varilinde meydana gelen büyük düşüşler, tüketicinin gözünü pompaya dikiyor. Sık sık indirim gelen benzin ve motorinin ardından LPG'ye uzun zaman sonra yapılan en büyük indirim geldi. LPG'de yapılan 95 kuruşluk indirimin ardından Samsun ve Amasya'da LPG'nin litre tavan fiyatının 3,17'ye düştüğünü belirten PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, bu indirimlere rağmen korona virüsü nedeniyle akaryakıt satışlarının merkez istasyonlarda yüzde 60, şehirlerarası istasyonlarda ise yüzde 75 azaldığını dile getirdi.

"LPG'ye yapılan indirim yakın zaman diliminde görülmedi"

Amerika ve Rusya'nın anlaşmasına bağlı olarak fiyatların bir miktar artabileceğini vurgulayan Güler, "Amerika ve Rusya petrol ve gaz fiyatları konusunda konuşmaya devam ediliyor. Rusya ile Amerika bir kontak kurabilirse fiyatlar yükselebilir. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın genelinde tüketimde büyük düşüş yaşanıyor. Talep olacak ki arz da olabilsin. Benzin fiyatlarının Pazartesi gününe kadar yapılması beklenen 15 kuruşluk indirimin ardından daha da düşeceğini zannetmiyorum. LPG'ye de 95 kuruşluk büyük bir indirim geldi ancak sahada gezebilecek araç sayısı oldukça azaldı. Herkes evlerine çekildi. LPG'de böyle bir indirim yakın zaman diliminde görülmedi. Samsun ve Amasya'da merkezlerde Mart ayı sonu itibarıyla satışlar yüzde 40'a düştü. Yani yüzde 60'lık azalma gözleniyor" dedi.

"Akaryakıt satışları merkez istasyonlarda yüzde 60, şehirlerarası istasyonlarda yüzde 75 düştü"

Düşen fiyatlara rağmen akaryakıt satışlarında korona virüsüne bağlı olarak büyük düşüş yaşandığına dikkat çeken Güler, "Şu andaki LPG'yi 2017 yılından Ocak-Eylül ayları arasındaki fiyatlarda satıyoruz. Şu anda LPG tavan fiyatı 3,17 TL'den satılıyor. Merkezlerdeki akaryakıt satışlarında yüzde 60 kayıp yaşanırken, şehirlerarası yollarda bulunan akaryakıt istasyonlarındaki satışlardaki düşüş ise yüzde 75 oranında oldu. Şehirlerarası trafik bir hayli durduğu için şehirlerarasında bulunan akaryakıt istasyonlarının kaybı daha fazla oluyor. Şu anda dağıtıcı firmalar da endişeli, otomotiv firmaları da aynı endişeyi yaşıyor" diye konuştu.

En son 8 kuruş zam yapılan benzine yakın zamanda 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA