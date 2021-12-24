Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklama sonrası araç sahipleri Lpg indirim mi yapıldı? | Akaryakıt fiyatları son dakika | Akaryakıt fiyatları ne zaman düşecek? | EPSİG son dakika açıklaması başlıklarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte ayrıntılar...

LPG İNDİRİM Mİ YAPILDI?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaz ve motorine indirim yapıldığı belirtildi.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, oto gaz ve motorine indirim yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; LPG'de gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak..

AKARYAKIT FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

EPSİG SON DAKİKA AÇIKLAMASI

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 0,41

Motorinde 0,40

LPG’de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG’de 72

Motorinde 5 KRŞ/LT

pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

İSTANBUL'DA LPG'NİN FİYATI

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

ANKARA'DA FİYATLAR

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.