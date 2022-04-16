Lpg Satış Elemanı (Pompacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lpg Satış Elemanı (Pompacı) görev tanımı nedir, Lpg Satış Elemanı (Pompacı) ne iş yapar, Lpg Satış Elemanı (Pompacı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lpg Satış Elemanı (Pompacı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lpg Satış Elemanı (Pompacı) Tanımı;

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Lpg Satış Elemanı (Pompacı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lpg Satış Elemanı (Pompacı) Maaşları

Lpg Satış Elemanı (Pompacı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Lpg Satış Elemanı (Pompacı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lpg Satış Elemanı (Pompacı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5245.02

Meslek Adı :

Lpg Satış Elemanı (Pompacı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Servis İstasyonu Hizmet Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Likit petrol gazı (LPG) satışı yapılan akaryakıt satış istasyonlarında, karayolu taşıtlarına akaryakıt ikmali yapma, müşterilere basit teknik hizmetler verme, satış bedelini tahsil etme ve istasyondaki LPG tanklarının bakım ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

LPG Satış Elemanı (Pompacı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) LPG Pompasının, tanklarının bakım ve temizliğini yapmak,

b) Tankerle gelen LPG' nın istasyondaki satış tanklarına boşaltılmasına nezaret etmek,

c) Araçları istasyon içinde yönlendirmek, araçların LPG alması için pompaya göre en uygun yere park edilmesini sağlamak,

d) Müşterinin ne kadar LPG almak isteğini öğrenmek,

e) LPG pompa yazarkasasına aracın plakasını ve satış yapılacak tutarı girmek,

f) LPG Pompasını istenilen ücrette dolum için programlamak,

g) Araç deposuna pompa tabancasını yerleştirmek, kısa devre tabancasını uygun yara takmak, LPG yi araca doldurmak,

h) Verilen LPG miktarını pompa ekranından kontrol etmek,

i) Müşterinin istemesi haline, aracın motor yağını, radyatör ve cam sularını tamamlamak,

j) Satış bedelini nakit ise tahsil etmek, kredi kartı ödemelerinde ise kredi kartı post makinasından ödemenin yapılmasını sağlamak, işyeri hesap ekstresini müşteriden almak, satış işleminin fişini vermek,

k) LPG İstasyonu tanklarının kontrolünü yapmak, alarm çaldığında vanaları kapatarak yetkililere haber vermek,

l) Mesai bitiminde, satış yapılan LPG karşılığında tahsil edilen ücreti ve kredi kartı ekstrelerini ilgililere teslim etmek,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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