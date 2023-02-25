Lu Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lu Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lu Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lu Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lu Zhang 23 Ağustos 1987 tarihinde Xinxiang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张璐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lu Zhang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lu Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Lu Zhang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lu Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lu Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lu Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lu Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SH Shenhua

Lu Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lu Zhang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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