Lu Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lu Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lu Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lu Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lu Zhang 6 Eylül 1987 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张鹭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lu Zhang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lu Zhang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lu Zhang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Lu Zhang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zhangluka/

Lu Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lu Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lu Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lu Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Liaoning FC

12 Ocak 2016 yılında TJ Quanjian

16 Temmuz 2020 yılında SZ FC Res.

23 Eylül 2020 yılında SZ FC

Lu Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lu Zhang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lu Zhang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tianjin Locomotive

Çin takımında 12 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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