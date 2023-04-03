Luan Abazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Abazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Abazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Abazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Abazi 19 Ocak 2002 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Abazi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARSPORT yapmaktadır. Luan Abazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luan Abazi'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Abazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Abazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Abazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Abazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Wil II

19 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

Luan Abazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Abazi şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luan Abazi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Fortuna SG, FC St. Gallen 1879, FC Wil 1900

Kuzey Makedonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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